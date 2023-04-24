İZMİR 12. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Nisan 2023

ESAS NO: 2019/100 Esas

KARAR NO: 2022/105

Davacı ALİ EYCE aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Bütün aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalı İzmir Gazete ve Basın Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

KARAR GEREĞİNCE;

Davacının davasının KABULÜNE;

Davacının Davalı işveren İzmir Gazete ve Basın Tic. AŞ.’ne ait Gaziosmanpaşa Bulvarı, No:5, Çankaya/İzmir adresinde bulunan 0116498.35 sicil numaralı “Gazetecilik”işyerinde 01.03.1993-01.01.1995 tarihleri arasında kesintisiz olarak geçen hizmet süresinin, 506 sayılı Kanunun Ek 5 maddesinden yararlanacak nitelikte “basın çalışanı”olarak geçtiğinin tespitine,

Alınması gerekli 80,70TL karar harcından peşin alınan 44,40TL harcın mahsubu ile 36,30 TL harcın davalı şirketten alınarak hazineye gelir kaydına,

5.100,00 TL vekalet ücretinin davalı şirketten alınarak davacı tarafa verilmesine,

Davacı tarafın yapmış olduğu 400,00 TL bilirkişi ücreti ile 131,90 TL tebligat ve müzekkere gideri olmak üzere toplam 531,90 TL yargılama giderinin davalı şirketten alınarak davacıya ödenmesine,

Gider avansların arta kalan kısımların karar kesinleştikten sonra taraflara ayrı ayrı ödenmesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzlerine karşı tebliğ tarihinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize verilecek istinaf dilekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Bu karanın yayımından itibaren yasal süresi içerisinde davalı İzmir Gazete ve Basın Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, tebligat yerine kaim olmak üzere karar verildi.