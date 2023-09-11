İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Eylül 2023

DOSYA NO: 2023/70 Esas - 2023/67 Karar

DAVALI: SERKAN EĞLENCE

Davacı Simay Tokatlı Eğlence ile Davalı Serkan Eğlence arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Tırazlı Mah/köyü, Cilt 117, Hane 35, Sıra 66'da nüfusa kayıtlı,13838478798 T.C. Kimlik numaralı, Süleyman ve Şengül oğlu, Konya 04/08/1987 doğumlu davalı Serkan Eğlence'ye gerekçeli karar ve davacı tarafın istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 30/01/2023 tarih 2023/70 Esas 2023/67 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile "Davacının vaki feragati nedeniyle davanın reddine" karar verilmiştir.

Davacı vekili 20/03/2023 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesinde özetle; müvekkilinin davadan feragatinin baskı ve zorlamalar sonucu olduğunu, müvekkilinin özgür iradesini yansıtmadığını belirterek kararın kaldırılmasını ve davanın Karşıyaka 6. Aile Mahkemesinin 2023/47 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesi, ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceğiniz, istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf dilekçesine cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.