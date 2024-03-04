İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.03.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 4. SULH HUKUK (AHKAM-I ŞAHSİYE )MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DOSYA NO: 2021/387 Esas

DAVA: Vasiyetname Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçı Neziha Korkmaz'ın adresinin tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 05/04/2022 tarih ve 2021/387 Esas 2022/527 Karar sayılı ilamı ile Bornova 3. Noterliği'nce düzenlenen 08/03/2021 tarih 33565 yevmiye no'lu düzenleme şeklindeki muris Seyfettin Korkmaz'a (Kars ili Sarıkamış ilçesi Çatak Köyü/Mahallesi Cilt no:14, Hane no:16, BSN no:8'da nüfusa kayıtlı, Selim ve Cemile'den olma, 12/11/1934 doğumlu, 44002501714 TC Kimlik numaralı) SEYFETTİN KORKMAZ'a ait vasiyetname açılmış tüm mirasçılara okunmuş olduğundan yapacak bir işlem kalmadığından esasın kapatılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen mirasçı Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Çatak Mah., Cilt:14, Hane:16, BSN:25'de nüfusa kayıtlı bulunan, Seyfettin ve Nazime'den olma, 10/12/1972 doğumlu, 43969502840 T.C. kimlik nolu, NEZİHA KORKMAZ'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine, kararın ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ve iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer sulh mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yoluna başvurabileceğine dair verilen kararın temyiz edilmemesi halinde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.