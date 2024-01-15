İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .75216092-2021/138-Ceza Dava Dosyası

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık Beşşar Ruman, Abdulaziz ve Hatice oğlu, 08/04/1997 doğumlu Beşşar Ruman hakkında mahkememizde yapılan yargılama neticesinde hırsızlık suçundan;

Sanık Beşşar Ruman hakkında hırsızlık suçunu işlediği anlaşıldığından TCK'nın 142/2-h, 53, maddeleri gereğince 5 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına," karar verilmiş olup;

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.10.01.2024