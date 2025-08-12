İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S. N. İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ KAT/ BAĞ. BÖL.NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI BAĞIMSIZ BÖLÜM NET ALANI BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI TAHMİN EDİLEN BEDEL+K.D.V. GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ FİİLİ DURUMU İHALE USULÜ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9432 24 Mesken 2.kat/ 2 nolu b.b. 174,00 m² 124,00 m² 57/355 14.545.455,80-TL + (%10 K.D.V.) 436.363,67-TL BOŞ 2886 S.K. 35/a Md. 28/08/2025 14:00 2 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9432 24 Mesken 4.kat/ 4 nolu b.b. 78,00 m² 58,03 m² 22/355 7.545.454,80-TL + (%10 K.D.V.) 226.363,64-TL BOŞ 2886 S.K. 45. Md. 28/08/2025 14:05 3 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9432 24 Dubleks Mesken 4.kat+Çatı Katı/5 nolu b.b. 140,00 m² 100,58 m² 49/355 12.454.545,60-TL + (%10 K.D.V.) 373.636,37-TL BOŞ 2886 S.K. 45. Md. 28/08/2025 14:10

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ilanın 1. sırasındaki Bağımsız Bölüm satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ''a'' bendine göre ''kapalı teklif usulü'' ile 2. ve 3. sırasındaki Bağımsız Bölüm satış 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre ''açık teklif (artırma) usulü'' ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane-Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2184 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda komisyon huzurunda 28/08/2025 Perşembe günü yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için;

a) Yasal yerleşim yeri belgesi

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası

d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu (Bağımsız Bölüm Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 1.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit Tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.

h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.

ı) İlgili bankadan alınmış vadesiz hesaba ait Iban no gösterir belge.

3- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre ''açık teklif (artırma) usulü'' ile yapılacak ihaleye ait şartnamede belirtilen belgelerle son başvuru tarihi 28/08/2025 Perşembe günü en geç saat 12:00'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur.

4- “Kapalı teklif usulü“nde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A-İÇ ZARF:

İç zarfa şartnameye uygun olarak düzenlenecek teklif mektubu konulacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. Yukarıda verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayıtlar arasında ihtilaf olması halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydı bilgileri esas alınır. Bundan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.

B-DIŞ ZARF:

a) Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi,

c) Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair, ihale yılına ait belge verilmesi,

d) Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

g) İhaleye girecek isteklilerce hazırlanacak Kapalı Teklif Usulü Bağımsız Bölüm Satış Şartnamesinde istenen ihaleye iştirak edemeyecek olanlar, yasak fiil veya davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname belgesi,

h) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge konulacaktır. Bağımsız Bölüm Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden 1.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.)

ı) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir.

i) Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belge sunmalıdır.

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhinin havi olması gerekmektedir.

k) Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

5- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin ''a'' bendine göre ''kapalı teklif usulü'' ile yapılacak ihaleye ait Şartnamede belirtilen belgelerin ve hazırlayacakları tekliflerinin son evrak verme tarihi 28/08/2025 Perşembe günü en geç saat 12:00'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 1/A No'lu Hol Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü Basmane-Konak/İZMİR adresine teslim etmesi , ihaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00' de Hol-2 binasında 2184 Oda No'lu Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU: (232) 293 36 22 - 293 18 41- 293 32 72 -294 22 21

İLAN OLUNUR.