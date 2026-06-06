İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BŞK.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GAZİEMİR İLÇESİ OPTİMUM-ESBAŞ ARASI YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI

İhaleye Konu İş’in;

Adı Gaziemir İlçesi Optimum – Esbaş Arası Anahtar Teslim Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi Niteliği İzmir Büyükşehir Belediyesi adına “Gaziemir İlçesi Optimum – Esbaş Arası Anahtar Teslim Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi” Yapım karşılığı Belediyemiz mülkiyetindeki 1482 ada 50 parselin yükleniciye kiralanması (işletme hakkı süresine) karşılığında gerçekleştirilmesi İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin "a” bendine göre "Kapalı Teklif Usulü” İşin Süresi 210 gün Yeri ve Miktarı Yaya Üst Geçidinin Yapılacağı Bölge İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Akçay Caddesi (Aydın-İzmir Karayolu) üzeri, 1482 ada 50 parsel ile ESBAŞ bölgesi arasındaki güzergâh. İdareye Ait Otopark Alanı İzmir İli, Gaziemir ilçesi, Sakarya Mahallesi 1482 ada, 50 parsel numaralı taşınmaz. Tahmin Edilen Bedel 74.839.513,65 TL. (KDV hariç) (Yetmişdört milyon sekizyüzotuzdokuz bin beşyüzonüç lira altmışbeş kuruş) Geçici Teminat Miktarı 2.245.185,41 TL. (İki milyon ikiyüzkırbeş bin yüzseksenbeş lira kırkbir kuruş) İhale Dosyası Satış Bedeli (KDV Dahil) 10.000,00- TL (OnBin lira) İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres / Yer İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 2 Nolu Hol Oda No:2172 Konak/ İZMİR İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edilece Saat: Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası İhale için son evrak verme tarihi ve saati Tarih:18/06/2026 Saat 12:00 İhale için evrak teslim adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 2 Nolu Hol Oda No:2014 İhale tarihi (dış zarfların açılması) ve saati Tarih:18/06/2026 Saat 14:00 İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer) adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası No.2184 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-2 2184 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması Tarih ve saati Tarih:25/06/2026 Saat 14:00 İhale Komisyonu Toplantı Yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası No.2184 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-2 2184 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat 35360 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası No.2184 İzmir Fuarı 9 Eylül Kapısı, Mimar Sinan Mah., Hol-2 2184 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye'de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

Muhammen bedelin (KDV hariç) % 50'sinden az olmamak üzere,

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (A) ALTYAPI İŞLERİ I.KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ ne ait işler, benzer İş olarak kabul edilecektir.

1.16- İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17- İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.