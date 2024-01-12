İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 12 Ocak 2024

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/372 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/372 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Bornova İlçesi, Yaka Mahallesi, 192 ada, 22 parsel tarla vasıflı taşınmaz. Taşınmaza Çiçekliköy merkezinden ulaşım mevcuttur. Yan parsellerinde 1-2 katlı yapılaşmalar olduğu görülmüş olup satışı yapılacak taşınmaz boş tarla durumdadır. Taşınmaz düz bir topoğrafyaya oturmaktadır, yakınından dere geçmektedir. Etrafının çevrilmemiş olduğu görülmüştür.

Adresi : Yaka Mah. Atış Poligonu Mevki Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 4.158,92 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırı dışında kalmakta olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırı dışında kalmaktadır. İlgili parselin tamamı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan İzmir/Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onama sınırları içinde kalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre parselin tamamı "Orman Alanı" gösteriminde kalmaktadır. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre söz konusu parselin tamamı "Ağaçlandırılacak Alan" gösteriminde kalmaktadır. Parselin bulunduğu alan Bornova Belediyesi tarafından belirlenmiş herhangi bir Kentsel Dönüşüm Alanı sınırı içerisinde kalmamaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan : 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Beyan : Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı

yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş

bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç

bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline

ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:30

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:30

09/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.