İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/698 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/698 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, SAKARYA Mahalle/Köy, 2267 Ada, 2 Parsel, İzmir ili, Gaziemir İlçesi, Sakary ...

Adresi : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 98 Sokak, No:39 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 393,43 m2

İmar Durumu : Gaziemir Belediyesinin 10.08.2023 tarihli yazısında dava konusu taşınmazın; “1/1000 ölçekli İmar Planında Ayrık Nizam 4 kat Emax:1.20 TM1Ticaret Seçenekli Konut Bölgesinde kalmaktadır” denilmektedir.

Kıymeti : 6.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Mehmet Sungur (T.C. 22000744784) intifa hakkını üzerinde tutarak çıplak mülkiyet satışı- 04.07.2023 tarih 8822 yevmiye

BEYAN: 3402 sayılı kanununu 22. maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 03.11.2020 tarih ve 10842 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 14:10

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 14:10

04/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.