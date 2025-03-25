İZMİR GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:01

GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Güzelbahçe Belediyesi hizmet sınırları içerisinde bulunan, konutlar, resmi kurumlar, sıfır atık belgesi olmayan işyeri vb. yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak biriktirilen ambalaj atıklarının, işe başlama tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak toplanması, taşınması, yükleniciye ait lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinde ayrıştırılması ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine iletilmesi işinin ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) Usulü ile Belediye Encümenince 09.04.2025 Çarşamba Günü Saat 11.00'da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2. İhalesi yapılacak işin yıllık muhammen bedeli 396.480,00 TL + KDV’dir. Geçici teminat yıllık muhammen bedelin %3’ü olan 11.894,40 TL’dir.

3. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENECEK BELGELER:

Gerçek Kişiler için;

a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

c) Tebligat İçin Adres Beyanı

d) Gerçek kişinin kendisinin, vekil edilen kişinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

e) Vekil tayin edilenler için usulüne uygun vekaletname ile imza sirküleri

f) İhale tarihi itibariyle, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz

i) Geçici teminatın verildiğine dair belge

j) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi”

k) Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, Noter onaylı imza sirküleri, nüfus cüzdanı sureti, Derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge.

l) İmzalı Şartname

Tüzel Kişiler için;

a) Tebligata Esas Adres Beyanı

b) İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Belgesi

c) Vergi Kimlik Numarası

d) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

e) İhaleye yetkili kılınan Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş usulüne uygun vekaletname aslı veya örneği ile nüfus cüzdanı örneği

f) Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliğin ortakları)

g) İhale tarihi itibariyle, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

h) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz

j) Geçici teminatın verildiğine dair belge.

k) İmzalı Şartname

4. İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak kişilerce, ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

5. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname Bedeli 1.000,00 TL’dir.

6. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7. 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.

Mustafa GÜNAY: Belediye Başkanı