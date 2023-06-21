İZMİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 21 Haziran 2023

İzmir İli. Urla İlçesi. Camiatik Mahallesi 4136 ada 14, 16, 18, 20 ve 21 parsellerde Müdürlüğümüzce yapılan incelemede alan hatası olduğu anlaşılmış ve hatanın 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. Maddesinde yer alan tersimat ve hesaplamalardan doğan teknik hatalar kapsamında olduğu görülerek, parsellerin orijinal değerlerine göre sayısal olarak yeniden yapılan yüzölçümü hesapları ile Camiatik Mahallesi 4136 ada 14 parselin alanı 90.75 m2 iken 90.27 m2 olarak, 16 no'lu parselin alanı ise 49.41 m2 iken 48.71 m2 olarak, 18 nolu parselin alanı ise 129.64 m2 iken 131.92 m2 olarak. 20 no'lu parselin alanı ise 263.69 m2 iken 264.61 m2 olarak, 21 nolu parselin alanı ise 83.07 m2 iken 81.05 m2 olarak İzmir Kadastro Müdürlüğü Urla Birimince düzeltilmesine karar verilmiştir.

Yapılan düzeltme işlemi tapuda kayıtlı malikler ve mirasçıların bir kısmına tebliğ edilmiş ancak 4136 ada 14 parsel maliki Hasan oğlu İbrahim YAĞIZ ile Hasan oğlu Mustafa TOHURLU' nun adresleri tespit edilemediğinden basın yolu ile ilanen tebligat yoluna gidilmesine karar verilmiştir. İzmir ili Urla ilçesi Camiatik mahallesi 4136 ada 14 no'lu parselde yapılan düzeltme işlemine karşı ilan tarihinden itibaren 7 günün bitiminde başlamak üzere 30 günlük süre içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme işleminin kesinleştirilerek, tescil edilmek üzere Urla Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebligat yapılmayan ilgilileri ile söz konusu parsellerde hak iddiasında bulunanlara tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.