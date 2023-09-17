KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 17 Eylül 2023

Sayın BURHAN RASIM AHMED (T.C. Kimlik No: 99936985222)

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 712 ada 23 parsel sayılı taşınmazdaki BURHAN RASIM AHMED’in arsa payının satış işleminin gerçekleştirileceği yönündeki bildirimin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde alan malik adreslerine iletilmek üzere gönderilmiş, ancak üçte birde yer alan maliklerden BURHAN RASIM AHMED’in güncel adres bilgilerinin bulunmaması sebebiyle Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda adı geçen maliğin arsa payının satış işleminin 18.10.2023 tarihinde saat 11:30’da Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası 4.Kat A-Koridoru (Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 34722 Kadıköy/İstanbul) yapılacaktır.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



