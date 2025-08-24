KADIKÖY BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

İlçemizden toplanan yaklaşık ortalama 20.000 Kg 2. El giysi ve tekstil atıklarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif (arttırma) Usulü ile satışı 09.09.2025 Salı günü saat 11.00’da ihale edilecektir. İhale için istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereğince 16.09.2025 tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde aynı usulle ihale yeniden yapılacaktır.

İhaleye katılacaklar, son başvuru tarihi ihale günü olan 09.09.2025 tarihinden bir gün öncesi 08.09.2025 günü mesai sonuna kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ: 2.El Giysi ve Tekstil Atıkların Satış İşi

ŞARTNAME BEDELİ: 500,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 5.100,00 TL

MUHAMMEN BEDEL: 8,5 TL/Kg (20.000 Kg malzeme için)

İHALE GÜN VE SAATİ: 09.09.2025 – 11:00



İSTENİLEN BELGELER

a. Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b. Nüfus sureti (onaylı),

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2. Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d. Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Teminat Mektupları işin adına, 2886 sayılı yasa kapsamında limit dahilinde süresiz olacaktır),

e. Dosya bedeli tahsilât makbuzu,

f. Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g. İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h. Malzemeler görüldü ise Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden alınmış Malzemeleri Görme Belgesi,

a. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Giysiler ve/veya Tekstiller için alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

j. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler, teklif vermiş olmakla şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul eder, Geçici Teminat bedeli ışında yaptığı masraflarla ilgili herhangi bir alacak talebinde bulunamaz.



