KADİRLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

SAYI : 2022/18 Ort. Gid. Satış

Satış Memurluğumuz dosyasında hissedar olan Ümit BOZER'in (Temel oğlu 1967 d.lu) dosyada kayıtlı yurt içi ve yurt dışı adreslerinde yapılan tebligatların kendisine ulaşmadığı, kolluk adres araştırması sonucu da fiili adresi tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Memurluğumuz dosyasındaki açık artırma satışına konu Osmaniye-Kadirli-Söğütlüdere köyü 155 ada 1 parsel ve 156 ada 1 parsele ait 23/12/2023 tarihli satış ilanı ve satış şartnamesinin hissedar Ümit Bozer'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra satış ilanı ve şartnamesinin adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan metninin, satış ilanı ve şartnamenin bir örneğinin adliye ilan panosu/divanhanesinde askıya çıkartılmasına karar verilmiş olup ilan olunur.