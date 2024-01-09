KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 09 Ocak 2024

KÂĞITHANE BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARI İÇİNDE BELEDİYE TARAFINDAN TOPLANAN KARIŞIK AMBALAJ (KÂĞIT, KARTON, PLASTİK, METAL) ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR.

Madde 1 – Aşağıda nitelikleri belirtilen iş; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve ilgili şartname uyarınca 6 (altı) ay (180 gün) süre ile 2.700.000,00 TL + KDV muhammen bedel üzerinden ihale yoluyla verilecektir.

Madde 2 – İşin Nitelikleri:

İşin Adı: Kâğıthane Belediyesi İlçe Sınırları İçinde Belediye Tarafından Toplanan Karışık Ambalaj (Kâğıt, Karton, Plastik, Metal) Atıklarının Satılması İşi.

İhale Tarihi ve Saati: 23/01/2024 Salı Saat: 11:30

İşin Miktarı: 1800 Ton Ambalaj Atığı

İşin Muhammen Bedeli: 2.700.000,00 TL + KDV

Geçici Teminat Miktarı (%3): 81.000,00 TL

Şartname Bedeli: 3.000,00 TL

Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden satış bedelinin % 6'sı kadar kesin teminat alınacaktır.

İhale Komisyonunun Toplantı Yeri ve İhalenin Yapılacağı Yer Adresi: Kâğıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Lalezar Sk. No.1 Kâğıthane / İstanbul

İhaleye Katılabilme Şartları:

İsteklilerin:

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

d) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 26.06.2021 tarih, 31523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

e) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip 1” konulu Çevre İzin ve Lisansını sunmak, (Geçici Faaliyet Belgesi kabul edilmeyecektir.)

f) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgesi olması,

g) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2023 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.

i) Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

j) Faaliyet Belgesi vermesi.

k) İmza sirküleri / beyannamesi vermesi,

l) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

n) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

o) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış borcu yoktur yazısı.

p) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

q) SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

r) Muhammen bedelin %3’ ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

s) İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

t) İhale dosyası satın alma bedeli 3000,00 TL olup idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi.

Teklifler 22/01/2024 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. İsteklilerin telgraf, posta vb. iletişim araçları ile yapacakları müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.