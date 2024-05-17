KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 04.06.2024 Salı günü saat 10:45’de belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇE KÂĞITHANE MAHALLE ÇAĞLAYAN PAFTA G-120 ADA 5804 PARSEL 32 YÜZÖLÇÜM 83,82 m2 NİTELİK ARSA SATIŞ HİSSESİ TAM ŞAGİLİ TAYYİP TANBOĞA

TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

2.933.700,00 TL 880.110,00 TL

1. İhaleye ait şartname, 03.06.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 (ikibin) TL bedelle alınabilir.

2. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 03.06.2024 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

3. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2024 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 04.06.2024 Salı günü saat 10:45‘de belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

5. Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

İLAN OLUNUR