KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda tapu kaydı, niteliği ve özellikleri belirtilen arsa nitelikli taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 17.02.2026 Salı günü saat 11:00’de belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇE KÂĞITHANE MAHALLE SULTAN SELİM PAFTA F-122 ADA 5080 PARSEL 30 YÜZÖLÇÜM 137,00 m2 NİTELİK ARSA SATIŞ HİSSESİ TAM DURUMU İŞGALLİ

TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

6.850.000,00 TL 2.055.000,00 TL

1. İhaleye ait şartname, 16.02.2026 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 (beşbin) TL bedelle alınabilir.

2. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 16.02.2026 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.

3. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2026 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 17.02.2026 Salı günü saat 11:00‘de belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

5. Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

İLAN OLUNUR