KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
ANKARA DEFTERDARLIĞI
KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
Müdürlüğümüz mükelleflerine olup,aşağıda adı, soyadı/unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilen vergi,harç,idari para cezası ,vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, ilgili şahıs ve kurumlara ait ilan listesi 12.11.2024 tarihinde Kahramankazan Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ilan koymaya mahsus mahallinde asılmış olup,ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebligat yapılır. Aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı V.U.K.'nun 103. 104. 105. ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.
MÜKELLEFİN
ÖDEME EMRİNİN
Vergi No
T.C.Kimlik No
Soyadı Adı/Ünvanı
Adres
Vergi Dönemi
Vergi Kodu
Ana Takip Numarası
Takip Numarası
Borç Miktarı (TL)
5220626026
47665856962
TURGUT KARATAŞ
İSTASYON MAH.BAHÇE. CAD. ÖZGÜR 1 APT Kapı No:22 Daire No:8 SİNCAN/ANKARA
0015 - KDV GERCEK
08 / 2020 - 08 / 2020
2024101766EAl0000003
2024101714EAr0000008
2.648.750,36 TL
5220626026
47665856962
TURGUT KARATAŞ
İSTASYON MAH.BAHÇE. CAD. ÖZGÜR 1 APT Kapı No:22 Daire No:8 SİNCAN/ANKARA
0015 - KDV GERCEK
09 / 2019 - 09 / 2019
2024101766EAl0000003
2024101714EAr0000010
2.191.428,18 TL