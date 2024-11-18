KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

ANKARA DEFTERDARLIĞI

KAHRAMANKAZAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

Müdürlüğümüz mükelleflerine olup,aşağıda adı, soyadı/unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilen vergi,harç,idari para cezası ,vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, ilgili şahıs ve kurumlara ait ilan listesi 12.11.2024 tarihinde Kahramankazan Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ilan koymaya mahsus mahallinde asılmış olup,ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebligat yapılır. Aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı V.U.K.'nun 103. 104. 105. ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.

MÜKELLEFİN

ÖDEME EMRİNİN

Vergi No

T.C.Kimlik No

Soyadı Adı/Ünvanı

Adres

Vergi Dönemi

Vergi Kodu

Ana Takip Numarası

Takip Numarası

Borç Miktarı (TL)

5220626026

47665856962

TURGUT KARATAŞ

İSTASYON MAH.BAHÇE. CAD. ÖZGÜR 1 APT Kapı No:22 Daire No:8 SİNCAN/ANKARA

0015 - KDV GERCEK

08 / 2020 - 08 / 2020

2024101766EAl0000003

2024101714EAr0000008

2.648.750,36 TL

5220626026

47665856962

TURGUT KARATAŞ

İSTASYON MAH.BAHÇE. CAD. ÖZGÜR 1 APT Kapı No:22 Daire No:8 SİNCAN/ANKARA

0015 - KDV GERCEK

09 / 2019 - 09 / 2019

2024101766EAl0000003

2024101714EAr0000010

2.191.428,18 TL

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