Yayınlanma: 15 Aralık 2023

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/604 Esas

Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Peynirdere Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 10/10/2023 tarihli Bilirkişi raporunda A harfleri ile gösterilen yerin yüz ölçümü 2.013,75 m2ile gösterilen yerin ,doğusu ve batısı fiilen yol, kuzeyi ve güneyi : kadastro harici yerler(tapusuz mülk) ile çevrili taşınmazı davacı Ökkeş ve Dönüş oğlu 1985 doğumlu 507.......852 T.C kimlik numaralı MUSTAFA AKBAYIR zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/604 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.