Yayınlanma: 21 Aralık 2023

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/569 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Hacı Pişkin mirasçıları (Davacılar, Elife Pişkin, Fadıma Arslan, Hatice Özata, Mehmet Pişkin, Miraç Özdemir, Yaşar Pişkin ile davalı Hakkı Kocabaş, davalı Maliye hazinesi ve Kayyım Mehmet Çoban arasında görülmekte olan Tapu iptali ve tescil davası nihai kararı nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Önsen mahallesi, 1344 parsel sayılı taşınmazı 50 yılı aşkındır kullandığını, 03.03.1972 tarihinde davalı Hakkı Kocabaş adına tapulandığını ancak bu taşınmazın hiç bir zaman bu şahıs tarafından kullanılmadığını ve bu taşınmazın bu şahsa ait olmadığını TMK 713/1 ve 2 maddesi uyarınca gerek malikin anlaşılamadığını ve gerek ise, zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına tapu kaydının iptali ile tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2021/569 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği İLANEN DUYURULUR.