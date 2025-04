KALE BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

DENİZLİ İLİ, KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Kale, Merkez, 135 ada 4 parselde kayıtlı Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 adresindeki 12 adet taşınmaz/işyeri; Kale, Merkez, Kabaçam Mevkii 127 Ada 7 Parselde kayıtlı Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No: 17B’deki (Eski Özel İdare Binası) 2 ve 9 numaralı taşınmaz/işyerleri ile No: 17/12 ve No: 17/13’deki 2 adet taşınmaz/işyeri; Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No: 1/5 - No: 1/3 adresinde kayıtlı AVM Binasında bulunan 2 adet (3 ve 5 numaralı) taşınmaz/işyeri ve Gülbağlık Mah. 301 Ada, 3 Parselde kayıtlı kahvehane/işyerinin 17.04.2025 Perşembe günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince kiraya verilmek üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır. İşyerlerinin açık adresleri, numaraları, tahmini aylık kira bedelleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale saatleri ve sözleşme süreleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

AÇIK ADRESİ İŞYERİ SIRA NO/VASFI ALAN (m²) TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI MUHAMMEN BEDELİ İHALE SAATİ SÖZLEŞME SÜRELERİ Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 31 Nolu İşyeri 41,51 4.244,00 TL 14.641,80 TL 488.060,00 TL 14.15 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 32 Nolu İşyeri 51,70 5.286,00 TL 18.236,70 TL 607.890,00 TL 14.20 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 33 Nolu İşyeri 31,93 3.265,00 TL 11.264,25 TL 375.475,00 TL 14.25 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 34 Nolu İşyeri 22,45 2.296,00 TL 7.921,20 TL 264.040,00 TL 14.30 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 36 Nolu İşyeri 23,17 2.369,00 TL 8.173,05 TL 272.435,00 TL 14.35 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 41 Nolu İşyeri 102,46 19.716,00 TL 68.020,20 TL 2.267.340,00 TL 14.40 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 42 Nolu İşyeri 64,37 12.387,00 TL 42.735,15 TL 1.424.505,00 TL 14.45 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 44 Nolu İşyeri 59,31 8.559,00 TL 29.528,55 TL 984.285,00 TL 14.50 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 45 Nolu İşyeri 53,86 7.772,00 TL 26.813,40 TL 893.780,00 TL 14.55 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 48 Nolu İşyeri 42,16 6.084,00 TL 20.989,80 TL 699.660,00 TL 15.00 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 49 Nolu İşyeri 78,72 11.360,00 TL 39.192,00 TL 1.306.400,00 TL 15.05 9 YIL 7 AY Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 50 Nolu İşyeri 50,76 7.325,00 TL 25.271,25 TL 842.375,00 TL 15.10 9 YIL 7 AY Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17B (Eski Özel İdare Binası) 2 Nolu İşyeri 15,00 4.380,00 TL 15.111,00 TL 503.700,00 TL 15.15 9 YIL 7 AY Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17B (Eski Özel İdare Binası) 9 Nolu İşyeri 17,50 5.110,00 TL 17.629,50 TL 587.650,00 TL 15.20 9 YIL 7 AY Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/12 (Eski Özel İdare Binası) 12 Nolu İşyeri 14,75 3.110,00 TL 10.729,50 TL 357.650,00 TL 15.25 9 YIL 7 AY Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/13 (Eski Özel İdare Binası) 13 Nolu İşyeri 16,25 3.425,00 TL 11.816,25 TL 393.875,00 TL 15.30 9 YIL 7 AY Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1/5 AVM Birinci Bodrum Katı Tekstil/5 Nolu İşyeri 2.688,12 42.000,00 TL 144.900,00 TL 4.830.000,00 TL 15.35 9 YIL 7 AY Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1/3 AVM İkinci Bodrum Katı 3 Nolu İşyeri 807,35 21.000,00 TL 72.450,00 TL 2.415.000,00 TL 15.40 9 YIL 7 AY Gülbağlık Mah. 301 Ada 3 Parsel Kahvehane/ İşyeri 85,00 3.700,00 TL 12.765,00 TL 425.500,00 TL 15.45 9 YIL 7 AY

2-) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;

Kendi adına ihaleye katılacaklar için nüfus cüzdan sureti,

İkametgâh Belgesi,

Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekâletname, nüfus cüzdan sureti.

Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklar için şirketin Noter ve Ticaret Odası’nca tasdikli sicil kayıt belgesi, imza sirküleri, yetki belgesi, vergi levhası, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile nüfus cüzdan sureti, Dernek adına ihaleye katılacak olanların Noter Onaylı Dernek Kararı, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ibraz edilecektir.

Geçici teminatın en geç ihale günü saat 13.30’a kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılması ve teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun istenilen belgelerle birlikte ihale günü saat 13.45’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

3-) Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

4-) Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-) İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kirasında şartname hükümleri uygulanacaktır.

7-) Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.