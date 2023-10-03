KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

Esas no: 2022/4

Ankara İli Kalecik İlçesi Mahmutlar Mahallesi 164 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz hakkında davacı AHMET IRMAK tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.