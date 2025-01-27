KALEÖNÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:01

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ DEFTERDARLIĞI

(Satış Komisyonu Başkanlığı)

Aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır.

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1- GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER

Kayseri İli Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi 3961 Ada 2 Parsel Zemin 1 Kat Bağımsız Bölüm No:11 Asmakatlı Dükkan Nitelikli Taşınmaz. (Tam Hisse)

Taşınmazın Adresi: Yenidoğan Mahallesi Matbaacılar Sitesi 1.Blok Dış Kapı No:1 Kocasinan/Kayseri

2- GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI

Taşınmaz, Kayseri İli Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi Matbaacılar Sitesi içerisinde bulunmaktadır. Konum itibariyle ticaret alanında kalmaktadır. Dükkan depo olarak kullanılmakta, aktif olarak ticari faaliyet yapılmamaktadır. Bölgenin ana arteri olan Ali İhsan Alçı Bulvarına 70 metre mesafededir.

Taşınmazın bulunduğu bölge, özel ve kamu sektörünce sunulan veya sunulabilecek ulaşım, elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri gibi alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmaz bulunduğu site içerisinde 200 metre zemin alanlı, 3 katlı dükkandır. Mezkur bağımsız bölümün tapu kaydında, 4/32 arsa paylı olup, vasfı”Asmakatlı Dükkan”dır. Söz konusu dükkan kuzeydoğu cepheli ve girişli, asma katlı olarak zemin katta kaimdir. Dış giriş kapısı ve açık cephe penceresi metal doğramadır.

İmar durumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi CBS sistemi üzerinde, imar planında taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak planlı imar parselidir.

3- GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ

Tam Hisse : 10.000.000,00TL (KDV Hariç)

4- TEMİNATIN TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

Artırmaya iştirak için tam hisse oranı üzerinden hesap edilen tutar : (%7,5) / 750.000,00TL (YediyüzellibinLira)Teminat alınacak olup, 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre; Para,Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.) Teminat olarak kabul edilecektir.

5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT

Kayseri Defterdarlığı Toplantı Salonunda (Mevlana Mah. Serin Sk. No:8 Kat:4 Kocasinan/Kayseri)

1.Açık Artırma 20/02/2025 Perşembe Saat:15:00’da

2.Açık Artırma 27/02/2025 Perşembe Saat:15:00’da

6- SATIŞ ŞARTNAMESİ

Gayrimenkul Satış Şartnameleri ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2025/3 dosya numarası ile Kaleönü Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLECEĞİ

Gayrimenkullerin ihalesine katılacakların 4. maddede yazılı teminat tutarlarının Kaleönü Vergi Dairesi Müdürlüğü Veznesine yatırmaları ve teminat makbuzu ve evraklarını ihale günü saat 14:30’a kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- İHALENİN ŞEKLİ

Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’i olan 7.500.000,00TL (YedimilyonbeşyüzbinLira)‘yi, bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra 2. Açık Artırma 27/02/2025 Perşembe Günü aynı saatte Kayseri Defterdarlığı Toplantı Salonunda (Mevlana Mah. Serin Sk. No:8 Kat:4 Kocasinan/Kayseri) yapılacaktır.

9- DİĞER HUSUSLAR

İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur.