KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Mahkememizde;

1- 2025/281 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 106 ada 4 - 5 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ayfer Duman, Ayşe Demir, Ayten Tilav, Bayram Aydın, Belgüzar Varol, Eda Yaşar, Fahriye Altınten, Fatma Şerif Baykara, Mukadder Polat, Nazmi Aydın, Rahmiye Varol, Recep Aydın, Süreyya Aydın, Yaşar Aydın'a karşı dava açıldığı,

2- 2025/282 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 111 ada 97 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Özcan Kapucu'ya karşı dava açıldığı,

3- 2025/283 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi, 111 ada 91 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Duran Arıcan'a karşı dava açıldığı,

4- 2025/284 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 111 ada 93 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ramazan Yıldız ve Serdar Yıldız'a karşı dava açıldığı,

5- 2025/285 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi, 114 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mehmet Yılmaz'a karşı dava açıldığı,

6- 2025/286 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 111 ada 89 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı İsmail Uzun'e karşı dava açıldığı,

7- 2025/287 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 131 ada 135 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Erkan Ak'a karşı dava açıldığı,

8- 2025/288 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra ilçesi, Dalca Mahallesi 132 ada 41 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Mehmet Yılmaz'a karşı dava açıldığı,

9- 2025/289 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi, 110 ada 18 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Veli Akgün'e karşı dava açıldığı,

10- 2025/290 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 131 ada 149 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Zakire Kurtoğlu'na karşı dava açıldığı,

11- 2025/291 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi, 111 ada 99 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Esin Çınar, Nuriye Çınar, Sadiye Deniz, Şeyda Çınar ve Tuğba Demirkol'a karşı dava açıldığı,

12- 2025/292 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 131 ada 165 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ertan Temel, Sadife Şahin, Sami Temel'e karşı dava açıldığı,

13- 2025/293 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi, 132 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Hasan Yılmaz'a karşı dava açıldığı,

14- 2025/294 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 131 ada 151 ve 152 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Sezgin Turan'a karşı dava açıldığı,

15- 2025/295 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Dalca Mahallesi 131 ada, 114 - 157 - 161 - 163 - 167 - 170 - 172 - 174 - 177 - 186 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Muammer Bayrakdar'a karşı dava açıldığı,

Taşınmazlar hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur. 27/10/2025

