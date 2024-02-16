KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/55 Esas

DAVALI RABİYE ŞENOLL: 32263972510 MEHMET VE MEVÜDİYE KIZI, KANDIRA 12/04/1961 DOĞUMLU 28 Haziran Mah. Bahriye Sk. No:20 İç Kapı No:22 İzmit / Kocaeli

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizebilirkişi raporları davetiyesiçıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/02/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporlarıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.