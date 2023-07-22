KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/50 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Çakırcaali Mahallesi 134 ada 191 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Alper Özhan, Ayfer Çetin, Ayfer Yılmaz, Ayfer Yaşar, Ayser Ergül, Ayşe Yaman, Ayşe Yılıdırım, Aziz Özhan, Bahattin Zengin, Bahattin Çetin, Cemal Gürbüz, Cevdet Çetin, Davut Taban, Dilek Akbaş, Ebru Özhan, Eda Akbaş, Emine Özel, Erdoğan Taban, Erol Zengin, Fahriye Turgun, Faruk Emre, Fatih Dursun, Fatma Çimşir, Fatma Gürbüz Yılmaz, Fatma Taban, Gökhan Taban, Gülbahar Tarcan, Gülümser Yaşar, Hakan Taban, Hamiyet Eydemir, Hamiyet Koyun, Harun Emre, Hatice Doğan, Hayrettin Taban, Hayriye Ersoy, Hayriye Özkaya, İbrahim Aysu, İlker Yaşar, İsmail Aysu, İsmail Gürbüz, İsmail Türe, Kadir Dursun, Melek Gürbüz, Melek Onay, Murat Taban, Müjgan Tunç, Mürvet Akalın, Nazmiye Koç, Nazmiye Yüce, Necdet Dursun, Necla Şenol, Neşe Çakmak, Nursel Kuzu, Oya Akkaya, Özden Şen, Özer Akbaş, Ragıp Özdemir, Ruhi Özhan, Sadiye Karaca, Samim Gürbüz, Serkan Taban, Sefanur Aydeniz, Serpil Zengin, Sevda Kurt, Sevim Arpaoğlu, Sibel Şenol, Soner Gürbüz, Şaziye Duysak, Şaziye Taban, Şenay Akbilgin, Şener Gürbüz, Şükran Onur, Şükriye Türk, Yakup Yaşar, Zeynep Özhan'a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.