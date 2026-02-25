KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 20.02.2026 tarih ve 2026/11 sayılı karalarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacak ve kiralanacaktır.
SATIŞ
|
SIRA
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
TAPU YÜZÖLÇÜMÜ
M2
|
CİNSİ/ADRESİ
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI
|
MUHAMMEN
BEDEL (TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
REŞADİYE
|
1068
|
2
|
500,00
|
ARSA
|
|
|
|
750.000,00
|
22.500,00
|
09.03.2026
|
14:00
|
2
|
REŞADİYE
|
1068
|
4
|
500,01
|
ARSA
|
|
|
|
750.000,00
|
22.500,00
|
09.03.2026
|
14:05
|
3
|
REŞADİYE
|
1068
|
19
|
500,00
|
ARSA
|
|
|
|
750.000,00
|
22.500,00
|
09.03.2026
|
14:10
|
4
|
REŞADİYE
|
1068
|
20
|
500,01
|
ARSA
|
|
|
|
750.000,00
|
22.500,00
|
09.03.2026
|
14:15
|
5
|
REŞADİYE
|
1068
|
22
|
556,38
|
ARSA
|
|
|
|
835.000,00
|
25.050,00
|
09.03.2026
|
14:20
|
6
|
REŞADİYE
|
1068
|
23
|
615,63
|
ARSA
|
|
|
|
925.000,00
|
27.750,00
|
09.03.2026
|
14:25
|
7
|
REŞADİYE
|
1068
|
24
|
653,94
|
ARSA
|
|
|
|
980.000,00
|
29.400,00
|
09.03.2026
|
14:30
|
8
|
REŞADİYE
|
1068
|
25
|
622,59
|
ARSA
|
|
|
|
935.000,00
|
28.050,00
|
09.03.2026
|
14:35
|
9
|
REŞADİYE
|
311
|
1
|
244,61
|
Bir Zemin Bir Normal Katlı Oniki
Dükkan Bir Otelden İbaret Kargir Bina
|
13
|
OTEL
|
242,00
|
8.050.000,00
|
241.500,00
|
09.03.2026
|
14:40
|
10
|
REŞADİYE
|
314
|
4
|
130,23
|
3 Katlı Beton Bina
|
|
|
|
7.700.000,00
|
231.000,00
|
09.03.2026
|
14:45
|
11
|
SULARBAŞI
|
275
|
23
|
773,49
|
SU DEPOSU VE ARSASI
|
|
|
|
1.150.000,00
|
34.500,00
|
09.03.2026
|
14:50
KİRALAMA
|
SIRA
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
TAPU YÜZÖLÇÜMÜ
M2
|
CİNSİ/ADRESİ
|
KİRALAMA
SÜRESİ
|
MUHAMMEN
BEDEL (TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
KARANLIK
KÖYÜ
|
123
|
1
|
25.850,76
|
TARLA MESİRE ALANI
|
10 YIL
|
2.400.000,00
|
72.000,00
|
09.03.2026
|
15:00
Satış ve Kiralama ihalelerine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış ve Kiralama İhaleleri Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 12:00 saatine kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
- Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
- Nüfus cüzdan sureti,
- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2026 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.