KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma 25.02.2026 00:01:00

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 20.02.2026 tarih ve 2026/11 sayılı karalarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacak ve kiralanacaktır.

 

SATIŞ

 

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

TAPU YÜZÖLÇÜMÜ

M2

CİNSİ/ADRESİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

REŞADİYE

1068

2

500,00

ARSA

 

 

 

750.000,00

22.500,00

09.03.2026

14:00

2

REŞADİYE

1068

4

500,01

ARSA

 

 

 

750.000,00

22.500,00

09.03.2026

14:05

3

REŞADİYE

1068

19

500,00

ARSA

 

 

 

750.000,00

22.500,00

09.03.2026

14:10

4

REŞADİYE

1068

20

500,01

ARSA

 

 

 

750.000,00

22.500,00

09.03.2026

14:15

5

REŞADİYE

1068

22

556,38

ARSA

 

 

 

835.000,00

25.050,00

09.03.2026

14:20

6

REŞADİYE

1068

23

615,63

ARSA

 

 

 

925.000,00

27.750,00

09.03.2026

14:25

7

REŞADİYE

1068

24

653,94

ARSA

 

 

 

980.000,00

29.400,00

09.03.2026

14:30

8

REŞADİYE

1068

25

622,59

ARSA

 

 

 

935.000,00

28.050,00

09.03.2026

14:35

9

REŞADİYE

311

1

244,61

Bir Zemin Bir Normal Katlı Oniki

Dükkan Bir Otelden İbaret Kargir Bina

13

OTEL

242,00

8.050.000,00

241.500,00

09.03.2026

14:40

10

REŞADİYE

314

4

130,23

3 Katlı Beton Bina

 

 

 

7.700.000,00

231.000,00

09.03.2026

14:45

11

SULARBAŞI

275

23

773,49

SU DEPOSU VE ARSASI

 

 

 

1.150.000,00

34.500,00

09.03.2026

14:50

 

KİRALAMA

 

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

TAPU YÜZÖLÇÜMÜ

M2

CİNSİ/ADRESİ

KİRALAMA

SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KARANLIK

KÖYÜ

123

1

25.850,76

TARLA MESİRE ALANI

10 YIL

2.400.000,00

72.000,00

09.03.2026

15:00

 

Satış ve Kiralama ihalelerine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış ve Kiralama İhaleleri Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 12:00 saatine kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  • İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  • Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  • Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  • Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  • Geçici Teminat bedelini yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  • Nüfus cüzdan sureti,
  • İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2026 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),
  • İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02406138