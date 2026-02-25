KANGAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz; 5393 sayılı Belediye Kanunu 18.maddesinin “e” bendi uyarınca Belediye Encümeninin 20.02.2026 tarih ve 2026/11 sayılı karalarına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile satılacak ve kiralanacaktır.

SATIŞ

SIRA MAHALLE ADA PARSEL TAPU YÜZÖLÇÜMÜ M2 CİNSİ/ADRESİ BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 REŞADİYE 1068 2 500,00 ARSA 750.000,00 22.500,00 09.03.2026 14:00 2 REŞADİYE 1068 4 500,01 ARSA 750.000,00 22.500,00 09.03.2026 14:05 3 REŞADİYE 1068 19 500,00 ARSA 750.000,00 22.500,00 09.03.2026 14:10 4 REŞADİYE 1068 20 500,01 ARSA 750.000,00 22.500,00 09.03.2026 14:15 5 REŞADİYE 1068 22 556,38 ARSA 835.000,00 25.050,00 09.03.2026 14:20 6 REŞADİYE 1068 23 615,63 ARSA 925.000,00 27.750,00 09.03.2026 14:25 7 REŞADİYE 1068 24 653,94 ARSA 980.000,00 29.400,00 09.03.2026 14:30 8 REŞADİYE 1068 25 622,59 ARSA 935.000,00 28.050,00 09.03.2026 14:35 9 REŞADİYE 311 1 244,61 Bir Zemin Bir Normal Katlı Oniki Dükkan Bir Otelden İbaret Kargir Bina 13 OTEL 242,00 8.050.000,00 241.500,00 09.03.2026 14:40 10 REŞADİYE 314 4 130,23 3 Katlı Beton Bina 7.700.000,00 231.000,00 09.03.2026 14:45 11 SULARBAŞI 275 23 773,49 SU DEPOSU VE ARSASI 1.150.000,00 34.500,00 09.03.2026 14:50

KİRALAMA

SIRA MAHALLE ADA PARSEL TAPU YÜZÖLÇÜMÜ M2 CİNSİ/ADRESİ KİRALAMA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 KARANLIK KÖYÜ 123 1 25.850,76 TARLA MESİRE ALANI 10 YIL 2.400.000,00 72.000,00 09.03.2026 15:00

Satış ve Kiralama ihalelerine ilişkin bilgiler yukarıda belirtilmiş olup; Satış ve Kiralama İhaleleri Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü 12:00 saatine kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);