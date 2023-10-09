KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

Sıra No İli İlçesi Tapu Mahallesi Belediye Mahallesi Ada Parsel Cinsi Arsa Yüzölçümü Arsa Pay/Paydası Bağımsız Bölüm m² (Brüt) Kat Bağımsız Bölüm No Hisse Oranı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 İzmir Karabağlar Bozyaka Refet Bele 13759 1 Daire 355,00 m² 20/355 94,02 m² 1 4 Tam (1/1) ?1.500.000,00 ?45.000,00 26.10.2023 11:00 2 İzmir Karabağlar Bozyaka Bahar 6993 34 Daire 787,00 m² 100/787 197,45 m² 1 3 Tam (1/1) ?3.500.000,00 ?105.000,00 26.10.2023 11:20

Yukarıda nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ihale edilecektir. İhale 26.10.2023 Perşembe günü tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1. İhaleye iştirak edecek isteklilerin:

a. Gerçek kişiler aslını ibraz ederek kimlik fotokopisi, yetkili makamlardan alınan kanuni ikametgâh belgesini,

b. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

c. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulanacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge ile birlikte imza sirkülerini,

d. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

e. İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütnameyi ve

f. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir.

2. İhale ve satıştan doğacak satış bedeli, vergi, resim, harçlar vb. peşinen alıcı tarafından ödenecektir.

3. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.

4. 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

6. Taşınmazlar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edilerek 25.10.2023 tarihi saat 16:00’ya kadar yerinde görülebilir.

İlan Olunur.