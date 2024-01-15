Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. KARACABEY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/176 Esas

DAVALI : MUAMMER YALÇIN: Hacıabdi Mah. Ihlamur Sk. Özyıldız Yapı Koop. A Blok No:11 Milas/ MUĞLA

Davacı EMİNE YALÇIN ile Davalı MUAMMER YALÇIN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;

Davetiye tebliğine rağmen, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı veyadiğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 20/03/2024 günü saat:14:00' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/12/2023