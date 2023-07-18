KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Temmuz 2023

ESAS NO: 2009/207 Esas

KARAR NO: 2018/6

TEBLİĞİ İSTENİLEN DAVALI: Aydın YILMAZ

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacının davasının REDDİNE,

Bingöl ili Yayladere ilçesi Kalkanlı Köyü Pargasor Mevkinde kain 116 Ada 17 Parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanaklarındaki tespit gibi TAPUYA TESCİLİNE,

Bingöl ili Yayladere ilçesi Kalkanlı Köyü Pargasor Mevkinde kain 122 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın kadastrodaki tutanaklarındaki tespit gibi TAPUYA TESCİLİNE,

2- Karar kesinleştiğinde dosyanın Yayladere Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına,

4- Suçüstü ödeneğinden sarfına mecbur kalınan keşif gideri 950 TL ve mahkeme keşif yasal yolluğu 221,8 TL toplam 1.171,8 TL'nin davacıdan alınarak hazine irat kaydına, bu hususta Karakoçan Mal Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

5- Başlangıçta alınan harcın mahsubu ile 15,60 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair davacı vekili ve davalının huzurunda diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup anlatıldı, kesin olmak üzere karar verildi. 09/01/2018

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2023