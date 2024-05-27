KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2019/153 KARAR NO: 2023/768

Davacı ALİ KARACA aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı FATİH CİNFİR'e (Bayram oğlu Karaman 12/10/1977 doğumlu TC:480*****472 Valide Sultan Mah. Ahmet Talat Duru Cad. NO:46 İç KapıNo:4 Merkez / KARAMAN ) tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul kabul edilerek davalıya mahkeme hükmü ve davacı vekilinin istinaf dilekçe özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Davanın Reddine,

Dair karar verilmiş olup, mahkememiz kararı davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

İş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 haftalık süre içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurabileceği ve aynı sürede verilecek dilekçe ile davacı vekilinin istinaf başvurusuna cevap verilebileceği davalı Fatih CİNFİR'e Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.