KARAPINAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:00

DAVALI DURAN ERTEKİN:

ESAS NO: 2020/428 Esas KARAR NO: 2021/413

Davacı Yasin Bayrakcı tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davacının davasının KABULÜ ile,

1- Dava konusu, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Seyrekler Mevkii 119 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazda, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Seyrekler Mevkii 120 Ada 28 Parsel sayılı taşınmazda, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Seyrekler Mevkii 122 Ada 25 Parsel sayılı taşınmazda, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Köyiçi Mevkii 123 Ada 98 Parsel sayılı taşınmazda, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Ovacık Mevkii 124 Ada 32 Parsel sayılı taşınmazda, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Köy Civarı Mevkii 126 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazda, Konya İli Karapınar İlçesi Güzelkışla Mah. Topraktepe Mevkii 132 Ada 160 Parsel sayılı taşınmazda aynen veya denkleştirmek suretiyle taksim mümkün olmadığından taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

2- Taşınmazın satış bedelinin tapudaki payları oranında taraflara paylaştırılmasına,

3- Satışın İİK hükümlerine göre umuma açık ve açık artırma yolu ile yapılmasına,

4- Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın satış memuruna gönderilmesine,

5- Satış bedeli üzerinden binde 11,38 karar harcının tapudaki payları oranında taraflara paylaştırılmasına,

6- Davacılar tarafından yapılan toplam 87,20 TL ilk yargılama gideri, 419,90 Keşif harcı ücreti, 1.600,00 TL bilirkişi ücreti, 600,00 TL taksi ücreti ve 183,75 TL posta masrafı olmak üzere toplam 2.890,75 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Davalı tarafından yapılmış yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

8- Davacı alacaklı kendisini avukat olan bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibari ile geçerli olan AAÜT uyarınca 2.835,00 TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine,

9- Kullanılmayan gider avansı varsa karar kesinleştiğinde davacıya RE'SEN İADESİNE, HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5/1.maddesinde yer alan "Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir." hükmü uyarınca AVANSIN İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yoklunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yoluna başvurabileceği belirtilmek sureti ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, Davalı Duran Ertekin'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.