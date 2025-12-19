KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

Taşınmaza Ait Tapu Bilgileri Niteliği Tapu Alanı Hisse İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarih ve Saati İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Arsa

3.115,51 m²

Tam Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 35.830.000,00-TL. 1.074.900,00-TL.

06.01.2026 ve 10:00 Adana Karataş İskele 4342 1

2- İhale Yeni Mahalle Atatürk Cad. No.42 Karataş/ADANA adresindeki Karataş Belediyesi Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye istekli olunabilmesi için ihale şartnamesini de içeren ihale dökümanının satın alınması (250,00-TL.) zorunludur.

4- Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü, kesin teminat ise ihale sözleşme bedelinin %6’sı kadardır.

5- İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu (İhale dökümanında mevcuttur),

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

c) Gerçek kişiler için kimlik kartı fotokopisi,

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi(e-devlet üzerinden alınmış belge),

e) İhaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

g) Adli Sicil Beyanı (Sabıka Kaydı),

h) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”,

ı) Tüm sayfaları imzalanmış şartname,

i) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

6- İhale kararı 15 gün içerisinde ita amirince onaylanacak ya da iptal edilecektir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

7- İhale Bedeli, Karataş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. Süresi içerisinde satış bedelinin ödenmemesi halinde ihale iptal edilecek ve teminat irat kaydedilecektir.

8- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Karataş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10- Taşınmazın ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 06.01.2026 Salı günü saat 10:00'a kadar Strateji Geliştirme Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

İlan Olunur.