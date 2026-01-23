Cumhuriyet Gazetesi Logo
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 23.01.2026 00:01:00
KARESİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
Adı: KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi: Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119 Karesi/BALIKESİR 
Telefon numarası: 0-266- 2430400-2202  
Faks numarası: 0-266- 2436709                                                                                                                                        
2- İhale Konusu                             
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı                                                                                                                    
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır. 
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
  İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,                                                                                                        
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6-  İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR 51 0001 5001 5800 7309 2099 54 IBAN nolu Vakıfbank Akıncılar Şubesi hesabımıza  ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.
İHALE SIRA NO İHALE
TARİHİ		 İHALE SAATİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ HİSSE
ORANI		 İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
1 04.02.2026 09:30 NAİPLİ 113 7 988,00 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺157.200,00 ₺5.240.000,00
2 04.02.2026 09:40 NAİPLİ 106 4 750,11 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺119.400,00 ₺3.980.000,00
3 04.02.2026 09:50 NAİPLİ 106 10 731,04 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺133.800,00 ₺4.460.000,00
4 04.02.2026 10:00 NAİPLİ 108 1 995,90 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺166.500,00 ₺5.550.000,00
5 04.02.2026 10:10 NAİPLİ 113 2 988,00 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺157.200,00 ₺5.240.000,00
6 04.02.2026 10:20 NAİPLİ 112 6 1.006,58 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺160.200,00 ₺5.340.000,00
7 04.02.2026 10:30 NAİPLİ 113 6 988,00 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺157.200,00 ₺5.240.000,00
8 04.02.2026 10:40 NAİPLİ 113 8 989,43 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺165.450,00 ₺5.515.000,00
9 04.02.2026 10:50 NAİPLİ 113 10 913,89 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺167.250,00 ₺5.575.000,00
10 04.02.2026 11:00 NAİPLİ 113 11 963,28 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺176.250,00 ₺5.875.000,00
11 04.02.2026 11:10 NAİPLİ 113 12 988,01 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺180.750,00 ₺6.025.000,00
12 04.02.2026 11:20 NAİPLİ 113 14 1.234,72 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺225.900,00 ₺7.530.000,00
13 04.02.2026 11:30 NAİPLİ 119 9 843,67 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺141.000,00 ₺4.700.000,00
14 04.02.2026 11:40 NAİPLİ 118 13 850,17 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺135.300,00 ₺4.510.000,00
15 04.02.2026 11:50 NAİPLİ 119 11 849,97 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺135.300,00 ₺4.510.000,00
16 04.02.2026 12:00 NAİPLİ 120 4 969,47 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺154.200,00 ₺5.140.000,00
17 04.02.2026 12:10 NAİPLİ 122 7 1.190,82 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺189.450,00 ₺6.315.000,00
18 04.02.2026 12:20 NAİPLİ 121 7 893,29 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺142.200,00 ₺4.740.000,00
19 04.02.2026 12:30 NAİPLİ 122 20 1.092,18 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺173.850,00 ₺5.795.000,00
20 04.02.2026 12:40 NAİPLİ 122 15 1.212,73 ARSA TAM İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 ₺193.050,00 ₺6.435.000,00
