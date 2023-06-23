Yayınlanma: 23 Haziran 2023

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARIŞIK AMBALAJ ATIĞI SATIŞ İHALESİ İLANI

1 - İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı

Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanması planlanan 5.000 ton karışık ambalaj (Kağıt-Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) atıklarının satış ihalesi işidir.

2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 8.600.000,00 TL , geçici teminat ise 258.000,00 TL’dir.

3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü

İhale Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA adresinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (-1. kat) 05.07.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

4 - İsteklilerden Aranılan Belgeler

İhale sadece yerli isteklilere açık, iş ortaklığına kapalı olup, isteklilerin teklifleri kapsamında;

1. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi,

2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

3. Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname ve nüfus cüzdan suretini,

5. Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli vekâletname örneğini,

6. İhale dokümanı satın aldıklarına dair makbuzu,

7. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)

8. Teklif mektubu (İhale dokümanı içerisinde mevcut)

sunmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte ibraz etmeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

5-Tekliflerin verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 05.07.2023 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanlarını 1.000,00 TL bedel karşılığında temin etmesi zorunludur.

Belediye Adresi: Kuşkavağı Mah. Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA PK:07070’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.