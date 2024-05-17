KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/166 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Duruçay Köyü
ADA NO : 116
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 197,74 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL MUSAOĞLU, İFAKAT MUSAOĞLU, SEZAİ MUSAOĞLU, SEZGİN MUSAOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/166 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02032277