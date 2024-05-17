Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/166 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Duruçay Köyü

ADA NO : 116

PARSEL NO : 18

YÜZÖLÇÜMÜ : 197,74 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL MUSAOĞLU, İFAKAT MUSAOĞLU, SEZAİ MUSAOĞLU, SEZGİN MUSAOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/166 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.