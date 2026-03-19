T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/52 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO: 122

PARSEL NO: 40

YÜZÖLÇÜMÜ: 516,38 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- ALİ DELİHASANOĞLU-38548703008 -

2- MEHMET DELİHASANOĞLU-39604667876 -

3- MÜYESSER DELİHASANOĞLU-38545703162 -

4- NEBİYE CEMALOĞLU-16451440128 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/52 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2026