KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/52 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO: 122
PARSEL NO: 40
YÜZÖLÇÜMÜ: 516,38 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI:
1- ALİ DELİHASANOĞLU-38548703008 -
2- MEHMET DELİHASANOĞLU-39604667876 -
3- MÜYESSER DELİHASANOĞLU-38545703162 -
4- NEBİYE CEMALOĞLU-16451440128 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/52 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2026