KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:01

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla İli Kavaklıdere Belediye Başkanlığından: 1.Kavaklıdere Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri (İmar durumu, ada, parsel, m²’ si, ilçesi ve mahallesi), nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ilandaki sırasıyla “Kavaklıdere Belediyesi Toplantı Salonunda” 27/03/2025 tarihinde saat 10:00 ‘da başlayıp sırası ile İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda satılacaktır.

Sıra No İlçe/İl Mahallesi Ada Parsel Niteliği Yüzölçümü m² Muhammen Bedeli TL Geçici Teminat Bedeli - TL İmar Durumu 1 Kavaklıdere MUĞLA Derebağ 123 2 Tarla 67.052,51 40.000.000,00 1.200.000,00 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Katı Atık Tesisleri Alanı Amaçlı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) Alanında kalmaktadır. 2 Kavaklıdere MUĞLA Derebağ 124 10 Tarla 6.938,61 4.135.000,00 124.050,00 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Katı Atık Tesisleri Alanı Amaçlı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama) Alanında kalmaktadır.

2.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3.İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 15 (on beş) gün içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi,

2. Nüfus Kayıt Örneği,

3. Geçici Teminat Belgesi

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 26/03/2025 tarihinde saat 17:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

6. 2886 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Keyfiyet ilanen duyurulur.