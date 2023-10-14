KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Ekim 2023

2019/842 Esas

Davalı Mustafa YAVUZ adına kayıtlı Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Bayramhacı Köyü, 268 ada, 58 parsel sayılı taşınmazın EPDK adına kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili için davalı adına ilan yapılması gerektiğinden; Kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisindeidari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna yöneltileceği, mahkemece tespit edilen değerin hak sahipleri adına T.C. Vakıfbank Kayseri Merkez Şubesine yatırılacağı, idari yargıda dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmemeleri halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma delillerini tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak dava dosyasına bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalıya ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenlerle hak iddia eden 3.şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı kamulaştırma kanunun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.