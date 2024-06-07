Yayınlanma: 07.06.2024 - 00:01

T.C.KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/417 Esas

Davacı Ali Gürbüzer ile davalılar Maliye Hazinesi, Melikgazi Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülen iş bu Tapu İptali ve Tescil(İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kıranardı Mahallesi Senir Mevkii de bulunan 4.500,00 m2 olan yerin davacının 20 yıldan fazladır nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olarak kullandığını, yanlış kadastro sonucu tapulama harici bırakıldığını, taşınmazla ilgileri bulunan şahısların taşınmazla ilgilerini belirtir belge ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etmeleri TMK 713/4 ve 5.fıkraları gereğince İLANEN DUYURULUR. 23.05.2024