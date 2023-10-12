KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/683

DAVACI: AYESEHE NIKZAD - 99896536410 Yabancı Kimlik Numaralı,

DAVALI: NIK MOHAMMAD NIKZAD - 99944534894 Yabancı Kimlik Numaralı

DAVA: Boşanma

DAVA TARİHİ: 16/08/2022

Davacı AYESEHE NIKZAD tarafından davalı NIK MOHAMMAD NIKZAD aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;Davalı NIK MOHAMMAD NIKZAD' a tebligata yarar açık adresinin de tespit edilememesi nedeniyle, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Mahkememizin 2022/683 Esas sayılı dosyasında Dosyaya Ele Alma Tutanağı adı altındaki 09/11/2023 günü saat 09:30 tarihli duruşma gün ve saatini bildirir Tensip zaptı ilanen tebliğ olunur.