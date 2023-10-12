KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
ESAS NO: 2022/683
DAVACI: AYESEHE NIKZAD - 99896536410 Yabancı Kimlik Numaralı,
DAVALI: NIK MOHAMMAD NIKZAD - 99944534894 Yabancı Kimlik Numaralı
DAVA: Boşanma
DAVA TARİHİ: 16/08/2022
Davacı AYESEHE NIKZAD tarafından davalı NIK MOHAMMAD NIKZAD aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;Davalı NIK MOHAMMAD NIKZAD' a tebligata yarar açık adresinin de tespit edilememesi nedeniyle, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Mahkememizin 2022/683 Esas sayılı dosyasında Dosyaya Ele Alma Tutanağı adı altındaki 09/11/2023 günü saat 09:30 tarihli duruşma gün ve saatini bildirir Tensip zaptı ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01906908