KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Şehrimizin muhtelif yerlerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yaya üst geçitlerinin yapılması ve alınlık bölgesinde bulunan reklam alanlarının işletme hakkının 10 yıllığına kiraya verilmesi işi aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere gruplar halinde ayrı ayrı ihale edilecektir.

1- İhale 21/10/2025 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler;

Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri

Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Şartname bedeli 20.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan kişilerin her biri için (a), (b), (d) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen evrakların 21/10/2025 Salı günü ihale saatinden evvel Gelir Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI