KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

T.C. KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/13840 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13840 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

18.374.989,60 1 Adet Taşınır GÜNEŞ ENERJİSİ HÜCRE VE PANELİ MAKİNESİ VE EKLENTİLERİ

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:14

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:14

12/12/2023 (İİK m.114/4)