KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KAYSERİ GENEL İCRA DAİRESİ'NDEN
2023/13840 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13840 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
18.374.989,60 1 Adet Taşınır GÜNEŞ ENERJİSİ HÜCRE VE PANELİ MAKİNESİ VE EKLENTİLERİ
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:14
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:14
12/12/2023 (İİK m.114/4)