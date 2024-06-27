KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Sıra No Adres Ada Parsel Taşınmaz Cinsi Alan (m2) Muhammen Bedel Geçici Teminat 1 Germir Mah. Şht. Ütğm. Mustafa Şimşek Bul. No:235 16332/1 İşyeri (Eczane) 123 4.200.000 126.000 2 Germir Mah. Şht. Ütğm. Mustafa Şimşek Bul. No:235/A 16332/1 İşyeri (Eczane) 123 4.200.000 126.000 3 Esentepe Mah. Girne Şehitler Cad. No:125/A 16161/1 İşyeri (Eczane) 75 4.200.000 126.000 4 Esentepe Mah. Girne Şehitler Cad. No:125/B 16161/1 İşyeri (Eczane) 75 4.200.000 126.000





1. İhale 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

2. İhaleye katılabilmek için aşağıda ki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Adres bildirim beyanı

- İhaleye katılacak kişiye ait Eczacılık Fakültesi lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

3. İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde görülebilir.