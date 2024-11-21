KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 04 Aralık 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
SIRA
MAHALLE
ADA
PARSEL
ALAN
(m2)
EMSAL
KAT
TAŞINMAZ NİTELİĞİ
MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
1
ESENYURT
7871
4
2.420,56
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
2
ERENKÖY
12962
10
1.638,01
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
3
ERENKÖY
5164
12
1.550,62
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
4
ESENYURT
5909
18
1.000,39
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
5
BECEN
4658
17
2.047,52
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
6
BECEN
4948
14
1.693,67
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
7
BECEN
16415
5
1.234,87
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
8
BECEN
4932
16
1.031,34
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
9.600.000
288.000
9
KAZIM KARABEKİR
4622
17
1.351,87
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
8.875.000
288.000
10
BECEN
7893
16
1.008,06
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
8.300.000
288.000
11
BECEN
13876
3
1.021,14
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
6.950.000
210.000
12
BECEN
13876
4
1.021,14
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
6.950.000
210.000
13
BECEN
13876
5
1.021,14
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
6.950.000
210.000
14
BECEN
12653
17
1.057,92
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
5.500.000
210.000
15
ALTINOLUK
14826
3
1.038,60
0,24
2
BAĞ VE SAYFİYE
6.640.000
210.000
16
HİSARCIK
7319
11
370,00
0,5
2
KONUT ARSASI
3.940.000
150.000
17
KIRANARDI
13758
14
832,82
0,4
2
KONUT ARSASI
4.450.000
150.000
18
KIRANARDI
13696
15
707,80
0,75
3
KONUT ARSASI
3.550.000
150.000
19
KIRANARDI
288
23
500,64
0,4
2
KONUT ARSASI
2.700.000
150.000
20
KIRANARDI
209
8
438,52
0,4
2
KONUT ARSASI
2.350.000
150.000
1. İhale 04 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.