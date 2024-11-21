KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 04 Aralık 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

(m2)

EMSAL

KAT

TAŞINMAZ NİTELİĞİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ESENYURT

7871

4

2.420,56

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

2

ERENKÖY

12962

10

1.638,01

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

3

ERENKÖY

5164

12

1.550,62

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

4

ESENYURT

5909

18

1.000,39

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

5

BECEN

4658

17

2.047,52

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

6

BECEN

4948

14

1.693,67

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

7

BECEN

16415

5

1.234,87

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

8

BECEN

4932

16

1.031,34

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

9.600.000

288.000

9

KAZIM KARABEKİR

4622

17

1.351,87

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

8.875.000

288.000

10

BECEN

7893

16

1.008,06

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

8.300.000

288.000

11

BECEN

13876

3

1.021,14

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

6.950.000

210.000

12

BECEN

13876

4

1.021,14

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

6.950.000

210.000

13

BECEN

13876

5

1.021,14

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

6.950.000

210.000

14

BECEN

12653

17

1.057,92

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

5.500.000

210.000

15

ALTINOLUK

14826

3

1.038,60

0,24

2

BAĞ VE SAYFİYE

6.640.000

210.000

16

HİSARCIK

7319

11

370,00

0,5

2

KONUT ARSASI

3.940.000

150.000

17

KIRANARDI

13758

14

832,82

0,4

2

KONUT ARSASI

4.450.000

150.000

18

KIRANARDI

13696

15

707,80

0,75

3

KONUT ARSASI

3.550.000

150.000

19

KIRANARDI

288

23

500,64

0,4

2

KONUT ARSASI

2.700.000

150.000

20

KIRANARDI

209

8

438,52

0,4

2

KONUT ARSASI

2.350.000

150.000


1. İhale 04 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.          

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

#ilangovtr Basın No: ILN02123942