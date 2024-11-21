KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 04 Aralık 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.

SIRA MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) EMSAL KAT TAŞINMAZ NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 1 ESENYURT 7871 4 2.420,56 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 2 ERENKÖY 12962 10 1.638,01 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 3 ERENKÖY 5164 12 1.550,62 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 4 ESENYURT 5909 18 1.000,39 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 5 BECEN 4658 17 2.047,52 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 6 BECEN 4948 14 1.693,67 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 7 BECEN 16415 5 1.234,87 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 8 BECEN 4932 16 1.031,34 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 9.600.000 288.000 9 KAZIM KARABEKİR 4622 17 1.351,87 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 8.875.000 288.000 10 BECEN 7893 16 1.008,06 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 8.300.000 288.000 11 BECEN 13876 3 1.021,14 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 6.950.000 210.000 12 BECEN 13876 4 1.021,14 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 6.950.000 210.000 13 BECEN 13876 5 1.021,14 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 6.950.000 210.000 14 BECEN 12653 17 1.057,92 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 5.500.000 210.000 15 ALTINOLUK 14826 3 1.038,60 0,24 2 BAĞ VE SAYFİYE 6.640.000 210.000 16 HİSARCIK 7319 11 370,00 0,5 2 KONUT ARSASI 3.940.000 150.000 17 KIRANARDI 13758 14 832,82 0,4 2 KONUT ARSASI 4.450.000 150.000 18 KIRANARDI 13696 15 707,80 0,75 3 KONUT ARSASI 3.550.000 150.000 19 KIRANARDI 288 23 500,64 0,4 2 KONUT ARSASI 2.700.000 150.000 20 KIRANARDI 209 8 438,52 0,4 2 KONUT ARSASI 2.350.000 150.000





1. İhale 04 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,

b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,

İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve taşınmazlar ile ilgili bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nden temin edilebilir.