T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL (KONUT) SATIŞ İHALE İLANI

İHALEYE KONU VAKIF TAŞINMAZLARIN

S.N AÇIK ADRES İL/ İLÇE/ MAHALLE ADA PARSEL KAT/DAİRE NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BAĞIMSIZ BÖLÜM COĞRAFİ YÖNÜ ODA SAYISI / NET KULLANIM ALANI (M2) MUAMMEN BEDEL (SATIŞ BEDELİ) (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) 1 Gülük Mah. Şht. Miralay Nazım Bey Bulvarı No:3 Özata Apt. Melikgazi Kayseri 3598 1 2/6 Mesken Kuzey-Batı 3+1/115 2.100.000 63.000 2 Alparslan Mh. Org. Eşref Bitlis Bulvari Sk. No:17 Vakif Özata Prestij Melikgazi/Kayseri 3492 1 4/8 Mesken Doğu-Batı- Kuzey 4+1/168,8 9.000.000 270.000 3 Alparslan Mh. Org. Eşref Bitlis Bulvari Sk. No:17 Vakif Özata Prestij Melikgazi/Kayseri 3492 1 3/5 Mesken Doğu-Batı- Güney 4+1/168,8 9.000.000 270.000 4 Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri 5743 9 1 /2 Mesken Doğu-Batı- Güney *4+1/149 9.000.000 270.000 5 Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri 5743 9 3/6 Mesken Doğu-Balı- Güney *4+1/149 9.000.000 270.000 6 Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri 5743 9 5/9 Mesken Doğu-Batı- Kuzey *4+1/149 9.000.000 270.000 7 Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri 5743 9 8/15 Mesken Doğu-Batı- Kuzey *4+1/149 9.000.000 270.000 8 Köşkdağı Mah. Kılıç Sk. No: 8 Aden Apt. Melikgazi / Kayseri 5743 9 9/17 Mesken Doğu-Batı- Kuzey *4+1/149 9.000.000 270.000 9 Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Vadi Sk. No:6 Vakif Tuna Apt Kocasinan Kayseri 4421 1 1/3 Mesken Kuzey- Güney-Doğu *3+1/145,5 3.800.000 114.000 10 Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Vadi Sk. No:6 Vakif Tuna Apt Kocasinan Kayseri 4421 1 2/6 Mesken Kuzey- Güney-Doğu *3+1/130,7 3.800.000 114.000 11 Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Vadi Sk. No:6 Vakif Tuna Apt Kocasinan Kayseri 4421 1 3/8 Mesken Kuzey- Güney 3+1/130,7 3.300.000 99.000 12 Barbaros (Sümer) Mh. Harika Sk. No:5 Ahsen Apt. Kocasinan Kayseri 3355 3 2/10 Mesken Güney-Batı 3+1/94,4 l.900.000 57.000 13 Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. 30 Ağustos Bulvari Sk. No:31 Vakif Eviva Apt Kocasinan Kayseri 3195 4 13/25 Mesken Kuzey-Doğu- Batı 4+1/148,3 6.500.000 195.000 14 Erciyesevler (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. 30 Ağustos Bulvari Sk. No:31 Vakif Eviva Apt Kocasinan Kayseri 3195 4 13/26 Mesken Güney-Doğu- Batı 4+1/148,3 6.500.000 195.000 15 Mimarsinan (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Billur Cd. No:38 B Blok Vakif Güneş Apt. Kayseri Kocasinan 4247 2 2/3 Mesken Kuzey- Güney-Batı 4+1/142,7 3.500.000 105.000 16 Mimarsinan (kavakyazısı 2. Mnt.) Mh. Billur Cd. No:38 B Blok Vakif Güneş Apt. Kayseri Kocasinan 4247 2 8/16 Mesken Kuzey- Güney-Doğu 4+1/142,7 3.500.000 105.000 17 Köşkdaği Mh. Özyurt 1 Sk. No:7 B Blok Numanoğlu Apt. Melikgazi/Kayseri 5684 10 3/5 Mesken Güney-Doğu- Batı 4+1/139,3 3.500.000 105.000

İHALEYE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR/İSTENEN BELGELER.

1. Yukarıda özellikleri yazılı mesken vasıflı taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 25.06.2026 günü, saat 10:00’da, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan KAYSERİ adresinde, 2886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale saatinde, ihaleye ilk sıradaki taşınmazdan başlanacak sırasıyla ihale tamamlanacaktır.

2. İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

1. Katılımcılardan; Aşağıda açıklandığı şekilde temin edilen nakit veya mektup, geçici teminat ile birlikte,

1. Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, noterden alınmış imza beyanı.

2. Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret odası faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, adres bildirimi,

3. Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi,

4. Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5. Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri,

2- Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya İdarece aslı görülmüştür şeklinde olması gerekmektedir.

3-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi, www.vgm.gov.tr’den temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerini ihale tarih saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale birimine teslim etmeleri ve ihale sırasında, ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

5- Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere, işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6- İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. ve 46. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7- İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

8- İhaleye çıkarılan taşınmazların satışları 04.09.2025 tarih ve 33007 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile KDV den muaftır, KDV dışındaki her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir.

Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.

Geçici teminatın nakit olması durumunda en geç ihale saatine kadar İdaremizin Vakıf Katılım Bankasında açılı bulunan (TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01) numaralı İdare (hesap adı Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü) hesabına, (İlan sıra ve kat/daire no ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi no/T.C. kimlik no, telefon no ile tutarın Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzunun diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Teminat mektuplarının SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.

10- İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masraflar ve belgeleri (her türlü vergi, resim ve harç ödemeleri ile tapu dairesi tarafından istenecek belgeleri) İdaremize veya ilgili Kurumlara yatırdıktan/teslim ettikten sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.

11- Taliplinin Yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

12- https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara internet adresi üzerinden il/ilçe/mahalle ve ada/parsel bilgileri ile taşınmazların tam yeri harita üzerinden görüntülenebilir. Sorgulama sırasında mahalle seçimi için varsa parantez içindeki yazılı mahalle adı kullanılmalıdır.

13- *4, 5, 6, 7, 8 sıra numaralı taşınmazlardaki balkon kapatılarak oda yapılmış, mevcut durum 5+1, *9 ve 10. sıra numaralı taşınmazlardaki 1’er oda bölünmüş mevcut durum 4+1 dir.

14- İhale hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale biriminden temin edilebilir. Doküman satışı yapılmayacaktır.

İLAN OLUNUR.

(Tel: 0352 222 66 40 – 7051)