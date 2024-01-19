KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazların





SN İl İlçe Mahalle Cinsi Açık adres Yüzölçümü (balkon dahil net m2) Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) muhammen bedelin % 3 ü 1 Kayseri Kocasinan Erciyesevler Mesken Mazı Sokak Vakıf Gül Apartmanı No:24 K:9 D:28 3+1 123,37 1.900.000,00 57.000,00 2 Kayseri Kocasinan Erciyesevler Mesken Mazı Sokak Vakıf Gül Apartmanı No:24 K:10 D:29 3+1 122,89 1.950.000,00 58.500,00 3 Kayseri Kocasinan Erciyesevler Mesken Mazı Sokak Vakıf Gül Apartmanı No:24 K:3 D:8 3+1 122,89 1.800.000,00 54.000,00 4 Kayseri Melikgazi Alparslan Mesken Kızılırmak Cad. Vakif Yeni Park Sitesi A-Blok No:114 Kat:1, Daire:1 3+1 136.01 2.800.000,00 84.000,00 5 Kayseri Melikgazi Alparslan Mesken Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Kat:12, Daire:24 4+1 184,26 4.500.000,00 135.000,00 6 Kayseri Melikgazi Alparslan Mesken Özler Sk. Vakif Kinaş Evleri No:4 Kat:13, Daire:27 4+1 182,92 5.000.000,00 150.000,00 7 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:1, D:1 4+1 148.99 5.350.000,00 160.500,00 8 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:1, D:2 4+1 148.99 5.450.000,00 163.500,00 9 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:3, D:5 4+1 148.99 5.600.000,00 168.000,00 10 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak, No:8 Kat:3, D:6 4+1 148.99 5.750.000,00 172.500,00 11 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:5, D:9 4+1 148.99 5.600.000,00 168.000,00 12 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:5, D:10 4+1 148.99 5.750.000,00 172.500,00 13 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak, No:8 Kat:7, D:13 4+1 148.99 5.600.000,00 168.000,00 14 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:7, D:14 4+1 148.99 5.750.000,00 172.500,00 15 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:8, D:15 4+1 148.99 5.600.000,00 168.000,00 16 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:9, D:17 4+1 148.99 5.700.000,00 171.000,00 17 Kayseri Melikgazi Köşkdağı Mesken Kılıç 1. Sokak , No:8 Kat:9, D:18 4+1 148.99 5.850.000,00 175.500,00





1. Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların, karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden; 14.02.2024 günü, saat 14:30’da, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan KAYSERİ adresinde 2. Kat toplantı Salonunda, 2886. Sayılı Kanununun 45. Ve 46. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale saatinde ihaleye, ilk sıradaki taşınmazdan başlanacak sırasıyla ihale tamamlanacaktır.

2. İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

1. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslı da mektupla beraber elden teslim edilecektir.)

2. Katılımcılardan;

1. Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus kayıt örneği),

2. Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi,

3. Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi,

4. Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5. Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri,

3. Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.

4. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi,

3. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerini 14.02.2024 tarihi saat:14:30’a kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1. Kat ihale birimine teslim etmeleri ve ihale sırasında, ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4. Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

5. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere, işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Ve 46. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7. İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

8. İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, KDV, döner sermaye ücreti ve taşınmazın satış bedeli üzerinden doğacak KDV tutarı, ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir.

9. Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.

Geçici teminatın nakit olması durumunda en geç ihale saatine kadar İdaremizin Vakıf Katılım Bankasında açılı bulunan (TR 81 0021 0000 0030 0003 8000 01) numaralı İdare hesabına, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzunun diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Teminat mektuplarının SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.

10. İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.

11. Taliplinin Yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

12. İhale hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 1. Kat ihale biriminden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR.

(Tel: 0352 222 66 40 Dahili (7003) - (www. vgm.gov tr.)