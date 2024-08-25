KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN ARSA SATILACAKTIR

Yayınlanma: 25.08.2024 - 00:00

Madde 1- Belediye Meclisinin 05.06.2024 tarih ve 2024/44 sayılı kararı ile Mülkiyeti Kaytazdere Belediyesine ait aşağıda bilgileri yazılı 2 (iki) adet arsa 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2- Satışı yapılacak taşınmazlara ait bilgiler:

S.N. Cinsi Ada/ Parsel Yüzölçümü (M2) Hisse Oranı İmar Durumu Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat (%3)TL İhale Tarihi İhale Saati 1 ARSA 678/1 644,93 TAM Konut, Ayrık Nizam 3 kat, Taks:0,25 Kaks:0,75 3.225.000,00 96.750 06.09.2024 14:00 2 ARSA 645/2 702,38 TAM Konut, Ayrık Nizam 3 kat, Taks:0,25 Kaks:0,75 3.863.000,00 115.890 06.09.2024 14:15





İhale Yeri: Kaytazdere Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu- Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi, No:4 Kaytazdere-Altınova/YALOVA

MADDE 3. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a. Başvuru dilekçesi,

b. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

c. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

d. Nüfus Cüzdan fotokopisi (Gerçek kişiler için)

e. İkametgah Belgesi 2024 yılı içinde alınmış (Gerçek kişiler için)

f. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (Gerçek kişiler için)

g. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve veya Sanayi veya Esnaf Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

h. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i. İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır.

j. Kaytazdere Belediyesine Borcu Yoktur Yazısı,

k. Şartname alındı makbuzu (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)

Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Kaytazdere Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 500.00,00TL (BeşyüzTL) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 14:00’ de kadar teslim alındı belgesi karşılığında Kaytazdere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan Olunur.