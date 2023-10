KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 07 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302 Esas

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Fatma CANSIZ tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 20/10/2023 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 01/12/2023 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur.26/09/2023

DAVALILAR Emre Yeşilyurt, Erdal Yeşilyurt, Ferhat Yeşilyurt, Hatun Aksongur, Meral Taral, Metin Yeşilyurt, Naile Karaman,nebahat Demirkıran, Nezahat Yeşilyurt, Raif Yeşilyurt, Selvinaz Yeşilyurt, Serhat Yeşilyurt, Tekmile Akçay, Vesile Mengi, Yüksel Aksongur

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/260 Yuvacık 139-15 Tarla 4.408,60 m²

DAVALILAR Aydın Törün, Binali Törün, Binnaz Kurt, Döndü Çakmak, Gülnaz Fidan, İbrahim Törün, İsmail Törün, Muharrem Var, Mustafa Törün, Nafiz Törün, Nizamettin Törün, Sabire Çakmak, Şahinaz Mutlu, Şahinder Demir, Yusuf Törün

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/261 Yuvacık 140-31 Tarla 256,00 m²

DAVALILAR Aydın Törün, Binali Törün, Binnaz Kurt, Döndü Çakmak, Gülnaz Fidan, İbrahim Törün, İsmail Törün, Muharrem Var, Mustafa Törün, Nafiz Törün, Nizamettin Törün, Sabire Çakmak, Şahinaz Mutlu, Şahinder Demir, Yusuf Törün

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/262 Yuvacık 102-11 Tarla 8090,53 m²

DAVALILAR Bülent Sözen, Cevriye Seven, Dilek İlter, Emine Bulut, Emriye Sözen, Fethiye Alkan, Hasan Sözen, Hasan Sözen, Hasan Sözen, Hatice Akgül, Hava Kurt, İhsan Sözen, Lokman Sözen, Lütfiye Dündar, Mehmet Sözen, Mevlüt Sözen, Mine Adıgüzel, Muhsin Sözen, Murat Sözen, Necmiye Tural, Nimet Seven, Osman Sözen, Ramazan Sözen, Saadet Öztürk, Sabri Kurt, Sündüz Pişgen, Şahin Sözen, Şehriye Akgün, Şükriye Temür, Temel Sözen

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/263 Yuvacık 117-89 Tarla 1350,10 m²

DAVALILAR Ali Osman Seven, Ayşe Uçar, Battal Seven, Bünyami Kılıç, Cemalettin Seven, Emine Bulut, Emine Fidan, Enes Kılıç, Erdal Seven, Erol Seven, Gülhanım Mengi, Hasan Kılıç, Hüsamettin Seven, Hüsniye Mengi, Kadriye Aydın, Malik Kılıç, Mehmet Seven, Muhammet Kılıç, Muhammet Seven, Musa Kılıç, Mustafa Kılıç, Nejla Bulut, Neriman Kılıç, Rabiye Kalkan, Resuli Ekrem Kılıç, Serdal Seven, Sevim Temür, Soner Seven, Şemsettin Seven, Yalçın Seven, Zemzem Koca

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/264 Yuvacık 131-7 Tarla 15,31 m²

DAVALILAR Ahmet Yeşilyurt, Mehmet Yeşilyurt, Meryem Yeşilyurt, Neslihan Taşdemir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/265 Yuvacık 138-54 Tarla 7209,99 m²

DAVALILAR Adnan Yeşilyurt, Emine Yeşilyurt, Ercan Yeşilyurt, Ergün Yeşilyurt, Ertan Yeşilyurt, Muhammed Yeşilyurt, Münire Yeşilyurt, Sare Sezgin, Selahaddin Yeşilyurt, Şükrane Kaya, Şükriye Yeşilyurt

Esas No İlçe/Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/266 Yuvacık 140-15 Tarla 1182,31 m²

DAVALILAR Ali Meral, Ayfer Canbolat, Aynur Duysak, Ayten Yeşilyurt, Birgül Tokgöz, Çetin Meral, Emriye Meral, Gülten Biricik, Hasan Meral, Hicabi Meral, Hüseyin Meral, İskender Mutlu, Kenan Mutlu, Leyla Turan, Metin Süme, Nihat Mutlu, Numan Mutlu, Olcay Meral, Özmür Kekeçoğlu, Sevil Saraç, Şeref Meral, Şinasi Meral, Temel Süme, Türkan Seren, Ünal Mutlu, Vatannur Mutlu, Yakup Mutlu, Yusuf Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/267 Yuvacık 140-21 Tarla 4800,00 m²

DAVALILAR Cevahir Demir, Derya Demir, Dinçer Bulut, Emin Demir, Ertan Demir, Esengül Demir, Halil Demir, Hidayettin Bayram, Melahat İşleyen, Murat Demir, Mükail Demir, Suzan Dursunkaya, Ziya Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/268 Yuvacık 139-12 Tarla 3,52 m²

DAVALILAR Cemil Seven, Hüseyin Seven, Mustafa Seven

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/269 Yuvacık 101-2 Tarla 1721,23 m²

DAVALILAR Abdulvahap Temür, Aynur Duysak, Hatice Keleş, İsminaz Demirkıran, Meryem Yeşilyurt, Nihat Mutlu, Numan Mutlu, Özmür Kekeçoğlu, Ünal Mutlu, Yakup Mutlu, Yusuf Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/270 Yuvacık 139-8 Tarla 587,37 m²

DAVALILAR Gönül Soysal

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/271 Yuvacık 140-16 Tarla 5413,81 m²

DAVALILAR Adem Pektaş, Elbeği Pektaş, Meryem Seven, Servet Pektaş, Türkan Kılıç, Yusuf Pektaş

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/272 Yuvacık 139-14 Tarla 3972,87 m²

DAVALILAR Sabit Bulut, Şirni Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/273 Yuvacık 138-105 Tarla 47,13 m²

DAVALILAR Adem Seven, Aybüke Tuna, Cevahir Temür, Döndü Seven, Gökçen Aykul, Hasan Seven, Hayati Seven, Nezaket Kocabıyık, Nuran Akdağ, Savaş Seven, Sunay Seven, Şenay Demir, Tamer Seven

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/274 Yuvacık 138-106 Tarla 2515,26 m²

DAVALILAR Hafız Mutlu, Kadir Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/275 Yuvacık 140-20 Tarla 7276,03 m²

DAVALILAR Hamza Kılıç

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/276 Yuvacık 140-30 Tarla 3361,80 m²

DAVALILAR Aynur Duysak, Ayten Yeşilyurt, Gülten Biricik, İskender Mutlu, Kenan Mutlu, Leyla Mutlu, Nihat Mutlu, Numan Mutlu, Özmür Kekeçoğlu, Türkan Seren, Ünal Mutlu, Vatannur Mutlu, Yakup Mutlu, Yusuf Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/277 Yuvacık 138/49-57 Tarla 1547,71 m²

DAVALILAR Hüsrev Yeşilyurt

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/278 Yuvacık 138/56-58,140-14 Tarla 295,47 m²

DAVALILAR Vahdettin Yeşilyurt

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/279 Yuvacık 140/18, 138/70 Tarla 2531,44 m²

DAVALILAR Safiye Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/280 Yuvacık 102-13 Tarla 507,16 m²

DAVALILAR Cevriye Seven, Emriye Sözen, Fethiye Alkan, Lütfiye Dündar, Mehmet Sözen, Mine Adıgüzel, Nimet Seven, Şehriye Akgün, Şükriye Temür, Temel Sözen

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/281 Yuvacık 138,69 Tarla 1042,11 m²

DAVALILAR Arif Karaman, Avni Karaman, Emin Karaman, Hicabi Karaman, Nebahat Baş, Sebahat Bilgin, Sezayi Karaman, Suzan Ayyıldız, Yusuf Karaman

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/282 Yuvacık 102-6 Tarla 2171,18 m²

DAVALILAR Yunus Ok

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/283 Yuvacık 103-3 Tarla 44,53 m²

DAVALILAR Ahmet Seven, Emine Kadıoğlu, Mahmut Seven, Mine Onur, Mustafa Seven, Müge Yülcü, Orhan Seven, Şadiye Mengi

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/284 Yuvacık 138-77 Tarla 3159,41 m²

Aslı Demirkıran, Bilal Aykul, Daştan Aykul, Hanım Baykan, İbrahim Aykul, Salim Aykul

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/285 Yuvacık 131-6 Tarla 1758,46 m²

DAVALILAR Fatih Yeşilyurt, Gökçen Mutlu, İbrahim Yeşilyurt, Lokman Yeşilyurt, Muhammed Temür, Mustafa Yeşilyurt, Ömer Yeşilyurt, Vahdettin Yeşilyurt, Zeki Temür

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/286 Yuvacık 131-4 Tarla 2285,14 m²

DAVALILAR Döndü Çakmak, İsmail Törün, Kamil Törün, Nizamettin Törün, Sabire Çakmak, Şahinaz Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/287 Yuvacık 140-12 Tarla 950,78 m²

DAVALILAR Adem Seven, Ayşe Korkmaz, Meryem Yeşilyurt, Mine Tuğrul, Mustafa Seven, Nurten Seven

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/288 Yuvacık 138-67 Tarla 1177,93 m²

DAVALILAR Ali Osman Seven, Aysel Mutlu, Battal Seven, Cafer Hayal, Emine Seven, Fatma Erden, Fatma Yeşilyurt, Güler Temür, Güleser Yeşilyurt, Halil İbrahim Erden, Kübra Törün, Nahide Mutlu, Neriman Bulgur, Nizamettin Törün, Rahime Kurnaz, Salime Yeşilyurt, Süleyman Erden, Şahsenem Seven, Talip Erden, Tuğba Babur, Zekail Erden, Zemzem Temür

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/289 Yuvacık 102-12 Tarla 2593,02 m²

DAVALILAR Ali Mengi, Ali Osman, Aydın Alkan, Aysel Güler, Azem Mengi, Firdes Mengi, Mehbup, Miyese Biricik, Münire Mengi, Mürsel Alkan, Nebi Mengi, Perihan Alkan, Talip Alkan, Veli Mengi, Veysel Alkan, Yaşar Alkan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/290 Yuvacık 138-55 Tarla 10332,18 m²

DAVALILAR Osman Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/291 Yuvacık 139-13 Tarla 2754,44 m²

DAVALILAR Elvan , Hatice, Selvinaz Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/292 Yuvacık 138-109 Tarla 8033,05 m²

DAVALILAR Bünyami Kılıç, Emine Bulut, Emine Fidan, Enes Kılıç, Hasan Kılıç, Malik Kılıç, Muhammet Kılıç, Musa Kılıç, Mustafa Kılıç, Nejla Bulut, Neriman Kılıç, Resuli Ekrem Kılıç, Zemzem Koca

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/293 Yuvacık 138-110 Tarla 1822,71 m²

DAVALILAR Emre Yeşilyurt, Erdal Yeşilyurt, Ferhat Yeşilyurt, Hatun Aksongur, Kotan Seven, Meral Taral, MetinYeşilyurt, Naile Karaman, Nezahat Yeşilyurt, Serhat Yeşilyurt, Tekmile Akçay, Vesile Mengi, Yüksel Aksongur

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/294 Yuvacık 140-13 Tarla 3796,96 m²

DAVALILAR Döndü Çakmak, İsmail Törün, Kamil Törün, Nizamettin Törün,sabire Çakmak, Şahinaz Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/295 Yuvacık 138-73 Tarla 2121,90 m²

DAVALILAR Ali Aykul, Asiya Özçelik, Aslı Demirkıran, Aydın Demirkıran, Ayşe Soydaş, Bekir Demirkıran, Bilal Aykul, Bülent Demirkıran, Daştan Aykul, Emsal Baykan, Fevzi Baykan, Güner Seven, Hafız Demirkıran, Hanım Baykan, Hülya Aykul, İbrahim Aykul, Leyla Bulut, Mehmet Demirkıran, Melek Demirkıran, Metin Demirkıran, Murat Bulut, Mustafa Demirkıran, Necati Demirkıran, Neriman Karaca, Nihat Bulut, Nuran Aykutluğ, Nuran Baykan, Rabia Bulut, Rabiye Alpteki, Salim Aykul, Sevinç Kuvat, Suat Bulut, Şahsenem Delioğlu, Şahsenem Demirkıran, Şöhret Demirkıran, Veysel Baykan, Yeter Ateş, Yusuf Demirkıran, Zeki Baykan, Zemzem Demirkıran

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/296 Yuvacık 117-86 , 140/32,33 Tarla 18275,20 m²

DAVALILAR Ahmet Kazan, Alim Seymen Mengi, Emine Akkaya, Emine Albayrak, Esme Şimşek, Eşref Kazan, Fatma Bulut, Güleser Kömürcü, Güller Albayrak, Hatem Bulut, Hatice Bulut, İsa Karaca, Kadir Kazan, Kerim Mengi, Mehmet Kazan, Meryem Ozan, Mustafa Kazan, Nazım Mengi, Nezaket Türkmen, Nursena Mengi, Salih Mengi, Semi Mengi, Serasker Bulut, Sinan Mengi, Şerif Bulut, Yakup Karaca, Yaşar Kazan, Ziya Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/297 Yuvacık 140/11-6 Tarla 2930,21 m²

DAVALILAR Sıddık Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/298 Yuvacık 140-35 Tarla 3193,50 m²

DAVALILAR Aysel Yeşilyurt, Canan Dursunoğlu, Ekrem Bulut, Emine Karaca, Enver Kılıç, Hatice Berkyürek, LeylaBilgin, Lokman Kılıç, Mine Babur, Muhammet Bulut, Nezaket, Saime Topuz, Seval Pektaş, Sona Törün, Şöhret Bulut, Turabi Bulut, Ünal Bulut, Vahit Kılıç, Yaşar Bulut

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/299 Yuvacık 140-34 Tarla 2783,20 m²

DAVALILAR Aynur Duysak, Ayten Yeşilyurt, Gülten Biricik, İskender Mutlu, Kenan Mutlu, Leyla Mutlu, Nihat Mutlu, Numan Mutlu, Özmür Kekeçoğlu, Türkan Seren, Ünal Mutlu, Vatannur Mutlu, Yakup Mutlu, Yusuf Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/300 Yuvacık 102/1-5 Tarla 4451,79 m²

DAVALILAR Kıyafet Ok, Yunus Ok

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/301 Yuvacık 102-8 Tarla 1001,24 m²

DAVALILAR Abdurrahim Mutlu, Adem Mutlu, Ali Osman Seven, Aysel Mengi, Aysel Mutlu, Ayten Yeşilyurt, Battal Seven, Emine Albayrak, Fatime Semiz, Fatma Yeşilyurt, Güleser Yeşilyurt, Gülser Tekin, Gülten Biricik, Habip Aykul, Halit Mutlu, Hatice Mutlu, İbrahim Mutlu, İrşadi Kurt, İskender Mutlu, Kenan Mutlu, Kübra Törün, Lale Mengi, Leyla Fidan, Leyla Turan, Mahmut Mutlu, Medret Altay, Meryem Tüzer, Mine Güngör, Mustafa Mutlu, Nahide Mutlu, Nezaket Kurt, Nizamettin Törün, Ömer Kurt, Rahime Kurnaz, Salim Aykul, Salime Yeşilyurt, Selim Aykul, Şahsenem Seven, Talip Erden, Tuğba Babur, Türkan Seren, Vatannur Mutlu, Veyis Mutlu, Yaşar Aykul, Zekail Erden, Zeki Mutlu, Zemzem Ertekin