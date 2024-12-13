KEMALİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 13.12.2024 - 00:01

KEMALİYE BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti belediyemize ait; Erzincan ili Kemaliye ilçesi Hacıyusuf mahallesi 499 ada 2 parselde bulunan 2.250,54 m2 arsa üzerinde yapılı bulunan 2 katlı 9 adet dükkan ve arsası, 26/12/2024 Perşembe günü saat 14:00 de Kemaliye Belediye Başkanlığı Makam odasında encümen huzurunda açık artırma yoluyla satılacaktır.

Satış ihalesine ilişkin şartname ve ekleri Kemaliye Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye girebilmek için şartnameyi satın almak zorunludur.

İhale konusu gayrimenkulün muhammen satış bedeli 8.335.000,00-TL (KDV hariç) dir. Gayrimenkulün satışına ilişkin geçici teminat miktarı 250.050,00-TL olup , teminat en geç ihale tarihinde, ihale saati öncesi Kemaliye Belediye Başkanlığı veznesine/hesabına (Ziraat Bankası Kemaliye Şubesindeki 44417535–5001 hesaba) yatırılacaktır veya teminat mektubu şeklinde verilebilir.

İhaleye katılmak isteyeler:

a. Tebligat adresi (onaylı yerleşim yeri belgesi)

b. Kimlik fotokopisi

c. Geçici teminat bedeli tahsilat makbuzu/banka dekontu veya teminat mektubu

d. Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yok belgesi

e. Tüzel kişilik adına katılacaklardan tüzel kişiliğin faaliyette olduğuna ilişkin 2024 yılına ait oda sicil kayıt sureti, ihaleye katılacakların temsile yetkili olduğuna ilişkin belge ile imza sirküsünü idareye sunacaklardır.

Müracaatlar bizzat belediyeye yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye katılacak kişiler istenen evrakları 26/12/2024 Perşembe günü saat 14:00 e kadar belediyemize teslim edeceklerdir.

Gayrimenkul satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya şatış şartnamesinde anılan süreler içerisinde ödenir.

İhale komisyonu uygun bedele ulaşılmaması durumunda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Duyurulur.

Kemaliye Belediye Başkanlığı

Bilgi için iletişim numaraları:

Kemaliye Belediye Başkanlığı (446) 7512016-7512066