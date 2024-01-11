KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
KEMER 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2022/629 Esas KARAR NO: 2023/456 Karar
DAVACI :K.H.
SANIK :CEBRAİL ÖZEN, Bülent ve Sevgi oğlu, 11/09/2001 ALTINDAĞ doğumlu, ANKARA,
MAMAK, Bayındır mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SUÇ: Hırsızlık
SUÇ TARİHİ :30/09/2022
SUÇ YERİ :Kemer/Antalya
KARAR TARİHİ :08/09/2023
Mahkememiz dosyası sanığı Cebrail ÖZEN hakkında mahkememizce üzerine atılı eylem nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.08/01/2024
#ilangovtr Basın No: ILN01964981